Війська Сполучених Штатів знайшли спосіб принизити Путіна, натиснувши на його головну «хвору мозоль»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на іноземні ЗМІ.

«Стало відомо про блокування шляху російських військових солдатами США в Сирії. Російські військові курдської території Сирії направлялися до нафтового родовища Румейлан, поруч з яким знаходиться американська авіабаза. Однак американські військові заблокували шлях і російським військовим довелося повернутися назад. Інцидент стався 18 січня», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, посада голови Держради для Володимира Путіна - це можливість очолювати будь-яке нове державне утворення.

Таку думку висловив журналіст Євген Булавка.



За його словами, пункт про міжнародні угоди, анонсований Путіним у змінах до Конституції РФ, є нічим іншим, як замахом на невизнання факту розпаду СРСР і кордонів нових незалежних держав. І навіть більше - самого їх існування.

"Що посаду голови Держради для Путіна - це також можливість очолювати будь-яке нове державне утворення, яке може виникнути після приєднання до Росії нових територій.", - стверджує журналіст.

Крім того, він підкреслив, що виконати свої "місію" Путін планує в цьому році.

"до Речі, нову Конституцію в Росії планують затвердити до 1 травня. А 9 травня - це прекрасна можливість оголосити якісь геополітичні плани. До числа "авторів" нової конституції включили таких персонажів як Захар Прилепін, який хизується кількістю вбитих українських солдатів. Неважливо навіть правда це або пусті балачки. Хтось із членів цієї "конституційної комісії" вже запропонував включити в текст норму про право на приєднання України і Білорусі.", - зазначив він.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

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