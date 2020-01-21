В Китаї вже підтвердили 291 випадок зараження новим коронавірусом.

Як повідомляють азіатські ЗМІ, це кількість хворих, яку офіційно підтвердили. За неофіційними даними, інфекція вразила вже більше 1700 осіб. Так вважають британці, які не довіряють китайській статистиці. Мер китайського міста Ухань, звідки вірус почав поширюватися, повідомив, що від недуги загинуло 6 осіб. При цьому більше 200 людей залишаються у лікарні.

Нагадаємо, що перші випадки захворювання новим різновидом коронавіруса були зафіксовані ще перед Новим роком. Після свят кількість інфікованих стала активно зростати і навіть вийшла за межі Китаю. Випадки зараження підтвердили в Таїланді, Японії і Південній Кореї.

Як з'ясували медики, новий вірус передається від людини до людини. На даний момент ліків і вакцини від цього вірусу немає, але в лютому вчені мають намір розробити вакцину. Як стало відомо, 22 січня на екстрене засідання зберуться експерти Всесвітньої організації здоров'я. Вони вирішать, чи може новий коронавірус загрожувати міжнародній безпеці. Але ВООЗ вже попередила, що коронавірус може поширитися за межі Китаю.

На даний момент відомо, що новий коронавірус дуже схожий на епідемію SARS 2000-х років, яка також охоплювала в основному країни Азії. Аналіз ДНК вірусу показав, що він схожий на SARS. Як відомо, у 2000-х від цього вірусу померло 774 людини.

Зазначимо, що китайська влада зараз перебуває у скрутному становищі. 25 січня китайці будуть святкувати Новий рік. У цей період мільйони китайців відвідують родичів, їдуть у відпустку. Влада переживає, що через таке масштабне переміщення населення епідемія може поширитися ще ширше.

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