Археологи вважають, що неподалік від легендарної Храмової гори в давнину проводилися ярмарки

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на ізраїльські ЗМІ

Археологи виявили в Єрусалимі дивовижну знахідку часів Ісуса - ринковий стіл для розливу олії і вина, якому імовірно не менше 2 тис. років.

Древній вимірювальний стіл використовувався на ринкових точках для вимірювання та розливу різних рідин, таких як вино і оливкова олія. Ринковий стіл вирізьблений з каменю і став свідченням того, що Храмової гори близько 2 тис. років тому проводилися торги. Про це повідомив археолог Арі Леві, який представив артефакт громадськості.

За словами археолога, вино або оливкова олія, а також інші рідини, в давнину вимірювали на вимірювальному столі. Він був власністю господаря ринку і гарантував точність порцій. Після вимірювання ними можна було торгувати.

В столі виконувались спеціальні поглиблення для різних заходів ємності, куди заливалася рідина. Таким чином всі продавці дотримувалися уніфікованих стандартів у вимірі рідин.

Унікальний артифакт був виявлений в Національному парку міста Давида, неподалік від Старого міста та палестинського кварталу Сільван. За час розкопок було виявлено три артефакту, що підтверджують проведення ярмарок на цій території в давнину.

Також нагадаємо, що в Єгипті вчені знайшли відразу кілька унікальних гробниц. Так недалеко від єгипетського міста Луксор археологами було виявлено відразу кілька стародавніх гробниць. Крім цього, вони також знайшли унікальну промислову зону. В склепах були стародавні прикраси і кераміка.

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