Одіозний топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що так звані Донецька і Луганська народні республіки можуть відокремитися від України і ніколи не повернуться назад

Як повідомляє Politeka.net, чергову скандальну заяву Соловйов зробив на особистому Телеграм-каналі.

Крім того, несамовитий пропагандист посипав звинуваченнями у бік України. Так, він заявив, що Україна нібито порушила Мінські домовленості, закріпивши курс країни на вступ до НАТО, ввівши мовний закон і земельну реформу.

«По прецеденту розпаду Югославії на незалежні суб'єкти немає жодних підстав відмовляти «ДНР» і «ЛНР» у праві на державність. Чим Чорногорія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Косово краще, ніж «ДНР» і «ЛНР»? Республіки виявляться навіть не найменшими європейськими країнами, а у разі об'єднання третіми в списку», — висловився одіозний Соловйов.

Він також почав фантазувати, що «ЛНР» та «ДНР» нібито можуть посісти місце в середині списку між Ірландією та Боснією і Герцеговиною за величиною держави.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов розповів чергові фейки про те, що Україна нібито ніколи не мала державності і завжди була частиною Російської імперії.