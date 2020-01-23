Китайський мегаполіс Ухань з населенням понад 11 мільйонів чоловік ізольований від світу, передає Politeka.net з посиланням на очевидців в соцмережах

Мегаполіс закрито на карантин через смертельно небезпечний коронавірус. “Жителям заборонено покидати місто. Аеропорт, вокзали не працюють. Дороги перекриті”, - розповідає користувач Twitter.

“Из памятки по признакам инфицирования коронавирусом: Симптомом являются потеря сознания”, - ділиться цікавими фактами інший блогер.

"Только что по громкой связи объявили, что будут с вертолета распылять химикаты над городом от вируса", - розповіла журналістам очевидець подій.

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"Ухань на карантині, всі парки, центри розваг закрили. Ми дізналися про це сьогодні вранці. Відповідно, я не працюю, сказали сидіти вдома, якщо виходити на вулицю, то тільки в масках і ненадовго", - розповіла вона.

Очевидці розповідають, що люди бояться виходити на вулицю через небезпечного вірусу. Ті хто ризикує з'явитися на відкритій місцевості, одягають маски. Місцеві влади також рекомендують залишатися вдома.

Серед симптомів коронавіруса є досить моторошні - люди просто падають без свідомості, свідчать блогери.

Місцеві влади вважають, що в Ухані може бути уражено до 6 тис. чоловік. Їх життя знаходиться у великій небезпеці, проте лікарям вдається рятувати багатьох заражених.

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