В Ізраїлі затримали громадянина країни, який заявив, що має намір «прибрати Путіна»

Переполох стався в Єрусалимі. Про це пише видання "ВІ-Р" .

Як відомо, президент РФ Володимир Путін напередодні відвідав країну з одноденним візитом – взяв участь в Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в меморіальному комплексі «Яд Вашем». Перед тим, як російський президент прибув за місцем призначення, прямо на очах у столичної ізраїльської поліції розігралася наступна «картина».

Фото: Управління аеропортів Ізраїлю

До чергуючої в центрі Єрусалиму поліцейської підійшов високий молодий чоловік і поцікавився, очевидно знаючи і розуміючи про посилені заходи безпеки в місті у зв'язку з прибуттям Путіна, чи не з'явився ще президент РФ. Представник поліції відповіла, що Володимир Путін ще не прибув і слідом спитала у хлопця – яке йому до того діло. Відповідь збентежила правоохоронця:

«Хочу його прибрати», - сказав чоловік, що підійшов раніше до поліцейської.

Столична поліція Ізраїлю одразу зреагувала і автора «гучної заяви» про нібито планований замах на життя президента Росії доставили до поліцейського відділку.

Відомо також, що 23 січня затриманому продовжили арешт на добу - основою для продовження арешту була постанова мирового суду в Єрусалимі у відповідь на клопотання поліції. Але адвокат підозрюваного «зловмисника» одразу ж оскаржив рішення і вже ввечері 23 січня Окружний суд в Єрусалимі постановив звільнити затриманого – одразу після того, як Путін полетів з країни.

Раніше повідомлялося про те, що у Кремлі висловилися про можливі плани президента РФ в контексті зустрічі глав української та російської держав.

Як відомо, зустріч лідерів держав – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – могла відбудуться в Ізраїлі напередодні: президент РФ виступав на форумі щодо Голокосту, однак президент України скасував поїздку на захід.

Про подальші можливі варіанти зустрічі Путіна з Зеленським висловилися в Кремлі. Про це йдеться в заяві прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова:

«Зараз якихось планів на цей рахунок немає, але разом з тим ми повинні відзначити, що між президентами налагоджений досить конструктивний робочий контакт», - сказав Пєсков у п'ятницю, 24 січня.

Разом з тим Пєсков зазначив, що, цитата: «якщо президенти вважатимуть за необхідне, їх зустріч може бути погоджена у будь-який момент» і додав, що чітких планів на предмет зустрічі президентів і не було:

«Неправильно говорити, що зустріч планувалася, була констатація того, що і Путін, і Зеленський будуть перебувати на заході, і, якщо вони порахують за необхідне, вони зможуть там в кулуарах швидко переговорити з тих питань, які для них важливі», - заявив Пєсков й уточнив, що, «на жаль, їм (президентам країн – ред.) так і не довелося побувати на одному заході» 23 січня.