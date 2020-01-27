Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян в черговий раз пригрозив Україні розпадом

Черговий маразм Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на російському каналі Росія 1.

Він замарив, що українського етносу не існує, а на основі його Україна нібито ніколи не побудує свою державу і розвалиться, а також втратить своїх жителів.

Батько "рууского мира" заявив, що ідея "українства" нібито ніколи не зможе об'єднати людей, зробити країну єдиною і сильною. А формування нації на основі конструкта "українства" ні до чого не приведе.

"Ви хочете в XXI столітті сформувати націю і державу на рівні конструкта? Я вам скажу, що буде - цей конструкт розвалиться на частини разом з нацією і разом з державою", - почав вигукувати свої украинофобные заяви Сергій Кургінян.

До всього чому одіозний публіцист закликав Україну повернутися до "радянсько-російської" історії, щоб нібито не погубити всю державу.

"Викиньте поганий конструкт на смітник, і поверніться до великої радянсько-російської історії, і тоді, може бути, ви врятуєте не державу - ви її вже частково втратили, а націю. Врятуйте український народ від цього згубного впровадження злочинного бандерівського конструкта", - поділився своїми маячними фантазіями скандальний любитель Путіна.

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