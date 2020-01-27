Российский пропагандист, публицист и идеолог "русского мира" Сергей Кургинян в очередной раз пригрозил Украине распадом

Очередной маразм Кургинян озвучил во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на российской канале Россия 1.

Он забредил, что украинского этноса не существует, а на основе его Украина якобы никогда не построит свое государство и развалится, а также потеряет своих жителей.

Отец "русского мира" заявил, что идея "украинства" якобы никогда не сможет объединить людей, сделать страну единой и сильной. А формирование нации на основе конструкта "украинства" ни к чему не приведет.

"Вы хотите в XXI веке сформировать нацию и государство на уровне конструкта? Я вам скажу, что будет - этот конструкт развалится на части вместе с нацией и вместе с государством", - стал выкрикивать свои украинофобные заявления Сергей Кургинян.

Ко всему почему одиозный публицист призвал Украину вернуться к "советско-русской" истории, чтобы якобы не погубить все государство.

"Выкиньте поганый конструкт на помойку, и вернитесь к великой советско-русской истории, и тогда, может быть, вы спасете не государство - вы его уже отчасти потеряли, а нацию. Спасите украинский народ от этого губительного внедрения преступного бандеровского конструкта", - поделился своими бредовыми фантазиями скандальный любитель Путина.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.