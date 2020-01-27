Російський економіст підкреслив, що у Києва не повинно бути армії і промисловості

Колишній чиновник адміністрації президента РФ Михайло Хазін заявив, що в Східній Україні потрібно повністю знищити українську культуру, центр і північ країни зробити аграрними, а Західну Україну передати Польщі

Хазін зазначив, що потрібно заборонити використання всього українського.

"Картина повинна бути наступною. Новоросія, тобто вся територія від Харкова до Одеської області. Це може бути Запорізька, Дніпропетровська, загалом, все. Новоросія повинна увійти в Росію областями з повною денацифікацією, деукраїнізацією. З повною забороною використання українського шрифту, українських текстів, передач українською мовою, викладання українською. Коротше кажучи, – повністю. А Київ і північна частина України від Сум до Києва, Чернігова і так далі, повинні стати аграрною державою", – заявив він.

Російський економіст підкреслив, що у Києва не повинно бути армії і промисловості.

"Так, при цьому там буде надлишкове населення. Надлишкове населення нехай на Далекий Схід їде. Нам треба піднімати країну. А ось та частина, яка західна, западенці – чотири або п'ять областей. Їх просто треба віддати Польщі. Тобто всю бандерівщину потрібно вигнати туди і віддати полякам. Справа в тому, що за розділом світу Польща теж йде до нас. Нам потрібно забезпечити лояльність Польщі і зайняти їх чимось", – розповів Хазін.

Нещодавно ми писали, що російський журналіст і публіцист Анатолій Вассерман вважає, що криза в Україні завершиться після того, як країна увійде до складу Росії.

Він заявив, що зараз в Україні, Білорусі та Росії більшість населення - це російськомовні громадяни. За довгі роки Білорусь знайшла спосіб, щоб забезпечити собі спроможність без шкоди для людей, а Україна після незалежності навіть не шукала такі способи.

«Проект Україна давно пора закривати. По-хорошому, його навіть не потрібно було відкривати, але чим швидше він зараз закриється, тим краще буде для всіх, в першу чергу для українців. Замість України з'являться Південно-Західний федеральний округ, Новоросійський Федеральний округ в Росії», - пише Вассерман.

Також він підкреслив, що Україна заспокоїться тільки в складі Росії, але поки ще не зрозуміло, в якому форматі, і це доведеться доопрацьовувати після приєднання.

Нагадаємо, що Гафт виправдав окупацію України, похваливши Путіна: "Був відданий вам несправедливо".

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