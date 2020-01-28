Незважаючи на всі розмови про транзит влади, Володимир Путін залишиться біля керма"

Таку думку колишній депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов висловив в інтерв'ю виданню Апостроф.

Пономарьов, зокрема, прокоментував чутки про те, що Путін готує собі наступника. За словами єдиного екс-депутата Думи, які не голосував за анексію Криму, говорити про це рано, адже у Путіна є час до 2024 року.

" Просто кількість цих обговорень в Росії перевищила якусь розумну величину, і тому Путін зараз кинув кістку всій російській політичній еліті, ось дивіться - з'явився певний сценарій транзиту влади", - вважає Пономарьов. Він також додав, що насправді питання стоїть лише в тому, в якій ролі Путін залишиться при владі, а сам транзит - це слово-обманка.

При цьому Пономарьов не виключає, що вся історія з відставкою Дмитра Медведєва з поста прем'єр-міністра могла бути вигадана для того, щоб очистити його репутацію і підготувати до нової "рокіровки".

" Основний сенс відставки уряду якраз і полягає в тому, аби вивести Медведєва з-під удару, а також для для того, щоб Медведєв виявився чистеньким, якщо доведеться реалізовувати ще раз сценарій з рокіровками", - вважає експерт.

За словами Пономарьова, Путін упевнений, що Медведєв його не "кине", тому готовий з ним ділитися владою. Тим не менш у Путіна є і основний варіант - союз з Білоруссю.

"Я думаю, що для цього він і пускає громадську думку по сліду внутрішніх перетворень в Росії, щоб обговорювалося саме це, а тема Білорусі буде виведена з обговорення", - говорить він.

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