"Це перший крок до миру"

Ізраїль погодився на запропоновану Дональдом Трампом «угоду століття», покликану вирішити його конфлікт з Палестиною

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відвідав Білий дім і офіційно погодився на запропонований американським президентом план з врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Трамп представив свій план журналістам і пояснив, що він передбачає створення двох держав – єврейської та палестинської. Підкреслювалося, що Єрусалим, за який багато років билися обидві країни, залишиться неподільною столицею Ізраїлю. У той же час, вже через кілька речень Трамп додав, що столицею Палестини стане Східний Єрусалим, тим самим збивши з пантелику присутніх.

Крім цього, Ізраїль в рамках «угоди століття» буде зобов'язаний заморозити будівництво поселень на палестинських територіях на 4 роки. Протягом цього часу будуть проходити переговори про палестинську державність. Ізраїль і США заявили про готовність визнати її, але на певних умовах.

«Ізраїль робить великий крок до миру з палестинцями», - заявив Трамп.

Він додав, що ця угода дозволить збільшити території Палестини в два рази.

У Росії вже прокоментували це рішення, пообіцявши вивчити «угоду століття Трампа».

«Головне, щоб палестинці і араби висловили ставлення до неї», - заявив заступник голови МЗС РФ Богданов.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про «угоду століття» для Ізраїлю і Палестини, підготовлену Трампом. Повідомлялося, що йдеться про документ, покликаний вирішити всі розбіжності між Ізраїлем і Палестиною, розробкою якого займалася адміністрація президента США.

Як стало відомо, підсумковий документ вийшов обсягом 150-200 сторінок, а повністю з його змістом знайомі «менше п'яти осіб». Журналісти зазначають, що президент США Дональд Трамп залишився задоволений розробленим планом.

Зазначимо, що Дональд Трамп пообіцяв розробити «угоду століття», яка раз і назавжди вирішить розбіжності Ізраїлю і Палестини з самого моменту свого обрання президентом. За два роки правління він вже встиг підписати указ про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Після цього лідери палестинців заявляли, що США не можуть виступати посередником у близькосхідних переговорах.

Нагадаємо, у президента підготували «угоду століття»: «мирний договір вирішить багаторічний конфлікт».

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