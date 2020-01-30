Росія бере заручників регулярно і усвідомлено, але їй все сходить з рук

Президент Росії Володимир Путін вирішив звільнити громадянку Ізраїлю після "вигідної угоди"



Про це повідомляє ВПС.

Так, ймовірною причиною звільнення 26-річної Наами Іссахаре є отримання релігійного об'єкта «Олександрівське подвір'я» біля Храму Гробу Господнього.

Проте влада Кремля офіційно заперечує, що обмін стався в обмін на нерухомість.

Відомо, що за громадянкою Ізраїлю прибув особисто прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. Для цього він здійснив спеціальний одноденний візит.

«Пан Нетаньяху сам хотів її забрати», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 26-річна громадянка Ізраїлю Наама Іссахар була затримана в російському аеропорту в квітні 2019 року з наркотиками в багажі. Відомо, що в багажі дівчати знаходилося 10 грам гашишу. Ізраїльтянку визнали винною і засудили до 7,5 років ув'язнення.

Про помилування просили не тільки родичі дівчини, але і сам президент Ізраїлю.

Нещодавно стало відомо, що Наама Іссахар також написала російському президенту Володимиру Путіну прохання про помилування.

Дана новина не обійшла стороною відомого художника Сергія Йолкіна, який тут же намалював їдку карикатуру. На зображенні Путін постає з посмішкою і незворушним поглядом. Російський гарант ніби грає з людиною, яка знаходиться внизу, і видна його рука, піднята вгору до листка з написом: "Помилування".

Цю карикатуру Йолкін опублікував у себе на сторінці в Фейсбук. Картинка за чотири години зібрала понад 400 лайків та коментарів.

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