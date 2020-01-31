Російський пропагандист, публіцист і ідеолог "русского мира" Сергій Кургінян накинувся на президента України Володимира Зеленського зі звинуваченнями

Несподівано батько "русского мира" злякався і заявив, що Володимир Зеленський нібито під впливом зовнішнього фактора може піти навіть на повномасштабну війну з Донбасом

Черговий маразм Кургінян озвучив під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на російському каналі Росія 1.

Кургінян зокрема був обурений тим, що Володимир Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився бути присутнім на форумі пам'яті жертв Голокосту на якому перебував глава РФ. Нагадаємо, що таке рішення він пояснив бажанням української делегації поступитися місцями тим, хто пережив трагедію.

Але скандальний публіцист не вгамовувався, він заявив, що рішення президента України було авантюрним, тому Зеленський нібито зможе організувати повноцінний наступ на територію "ДНР і ЛНР" сил ЗСУ, якщо йому цього захочеться.

"І якщо завтра йому в голову увійде образ війни з Донбасом - він буде воювати, як божевільний, хоча інші більш, може бути, підлі, як особистості, але цілісні люди ще подумають: „Блін, якими будуть наслідки?“. Цей думати не буде. Ось що в нього увійде, то він буде робити", - заявив в образливій формі Кургінян.

Нагадаємо, батько "російського світу" запропонував Україні продати території.

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