Білорусь буде купувати нафту в інших країнах, навіть якщо вона буде дорожче російської

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив президент республіки Олександр Лукашенко. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, таке рішення він прийняв, щоб "не стояти на колінах" перед Росією.

"Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі. Щоб кожен рік 31 грудня не стояти на колінах", – заявив Лукашенко.

Крім того, він підкреслив, що Білорусь не буде платити премії російським нафтовим компаніям.

"Ми не просимо дешеву нафту. Ми купимо за світовою ціною і переробимо. І це вигідно для компаній", – заявив він.



Раніше Лукашенко звинуватив Кремль у тому, що РФ підкидає проблеми для білоруської економіки. За його словами, потрібно серйозно попрацювати, щоб Білорусь змогла вирішити всі проблеми, адже Росія зробила "подарунок" для економіки.

Лукашенко також додав, що республіці Білорусь, як експортної країні, потрібно налагоджувати відносини з найрозвиненішими країнами світу. Крім Росії, до них належать Китай, Євросоюз, а ще США.

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