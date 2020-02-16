Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон розповіла про деякі труднощі материнства та вагітності

Про це повідомляє The Daily Mail.

Кейт Міддлтон стала героїнею шоу "Щаслива мама, щаслива дитина", де зізналася, що не відчуває себе ідеальною матірью. Зокрем, дружина принца Вільяма відразу зізналась, що її тривожить почуття провини перед дітьми через свої дії чи слова.

"Так, безумовно, я весь час борюся з почуттям материнської провини. Я думаю, що матері, які стверджують, що не відчувають його, насправді просто брешуть", - скала Мідлтон.

Герцогиня Кембриджська визнала, что почуття провини її почало переслідувати відразу після появи дітей, бо вона "відчуває величезну відповідальність" перед ними. На її думку, від емоційного стану матері напряму залежить благополуччя дітей.

Також Кейт додала, що для неї дуже важливо знаходити час для спілкування з дітьми, бо головне для них не матеріальні речі, а враження від походів в парк чи відпочинку разом.

"У мене є одна мила фотографія Шарлотти, на якій вона нюхає дзвіночок, – саме такі моменти дуже багато для мене значать. Я намагаюся кожен день відзначати щось подібне, навіть якщо це щось незначне і у мене зовсім немає на це часу", – поділилась вона.

Нагадаємо, дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, хоче зміцнити свої позиції в королівстві.

Відомо, що принц Гаррі та його дружина, Меган Маркл, планують відсвяткувати новорічні свята в Канаді разом з матір'ю колишньої актриси. Цим вони зачепили почуття Єлизавети ІІ.

Дивлячись на такі обставини, Кейт Міддлтон вирішила скористатися відсутністю герцогів Сасекських і зміцнити свої позиції, пише Daily Mail.

Герцогиня Кембриджська планує ще сильніше зблизитися з королевою. Таку думку висловила королівський експерт Камілла Томіні.