У Конституції Росії може з'явитися таке поняття, як "окремі федеральні території", що дозволить Москві легально торгувати російськими землями

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив російський військовий експерт Єль Мурид.

За його словами, чутки про таке нововведення поширюються вже давно.

"Окрема федеральна територія - поняття, абсолютно невідоме науці. Що це і для чого воно - ніхто чітко не намагався пояснити. Але той факт, що у світлі конституційних маніпуляцій інформація про них з'являється регулярно, дозволяє зробити стандартний висновок - це жжж неспроста.", - вважає експерт.

Він припустив, що таким чином в РФ збираються вирішити для себе проблему з Курильськими островами, на які претендує Японія.

"В ході переговорів по врегулюванню курильської проблеми спливало, що рішення може бути знайдено через створення на південних Курилах якоїсь особливої зони спільного управління", - нагадав він.

Також він припустив, що РФ може втратити Курили і без зміни Конституції.



"У разі зміни нинішнього режиму в країні будуть відбуватися процеси, які впустять керованість на найнижчий рівень. І Японія просто анексує території "спільного управління" під вивіскою того, що немає другого керуючого", - зазначив він.

Експерт впевнений, що такий сценарій цілком реальний.

"І розпродаж територій цілком укладається в злодійську сутність нинішньої бандитської еліти. Зрозуміло, що це буде робитися під патріотичні крики, під святкування ювілею перемоги, до якої жоден з нинішніх ніякого відношення не має", - уклав він.

Раніше волонтер Віталій Дейнега висловив думку, що Росія за будь-яку ціну намагатиметься повернути Україні окупований Донбасу так як, фінансів на утримання територій не вистачає, санкції проти РФ добивають країну.

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