Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції через анексію Російською Федерацією Криму

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Трамп пояснив своое рішення тим, що дії і політика уряду Росії продовжують представляти надзвичайну загрозу нацбезпеці і зовнішньої політики США.

"Дії і політика осіб, що підривають демократичні процеси і інститути в Україні; загрозливі її світу, безпеки, стабільності, суверенітету та територіальної цілісності; сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії і політика уряду РФ, включаючи анексію Криму і застосування сили в Україні, продовжують представляти собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі 13660 у зв'язку з (подіями) в Україні", - йдеться в повідомленні.

Трамп підкреслив, що надзвичайна ситуація повинна залишатися в силі після 6 березня 2020 року.

"Тому я продовжую її на рік", - заявив президент США.

Нагадаємо, що перший указ №13660 про введення санкції проти РФ за Криму був підписаний президентом США Бараком Обамою 6 березня 2014 року.

Раніше повідомлялося, що в Сенаті запропонували ввести "негайні санкції" проти Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна.

З відповідною ініціативою виступили сенатори від Демократичної партії США Чак Шумер, старший член Міжнародного комітету Сенату Менендес і сенатор Шеррод Браун.

Впливові сенатори звернулися з вимогою до Державного департаменту з-за втручання Росії в американські вибори президента.

Більш того, сенатори від Демократичної партії США звернулися до держсекретаря США Майкла Помпео і міністру фінансів Стівену Мнучину.

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