Туреччина готова вступити в війну з Росією, щоб "розчленувати її зсередини"

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив член президентського комітету з безпеки і зовнішній політиці країни, радник турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана Месут Хакі в ефірі телеканалу A Haber.

Політик зазначив, що в РФ проживає 25 млн мусульман, і пообіцяв, що «Росія буде розчленована зсередини».

"Помста Туреччини буде жахливою", - заявив радник президента.

Нагадаємо, вночі 28 лютого, в Сирії, війська президента Башара Асада, за підтримки російської авіації, розстріляли турецьку колону, убивши 33 турецьких військових.

У відповідь Туреччина завдала ударів по "всім відомим" цілях у Сирії.

Після російсько-сирійської атаки президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду з силовиками.

Росія каже, що її літаки участі в ударі не брали. Одночасно в Туреччині офіційно звинувачують поки тільки Сирію. І вже фактично оголосили їй війну, заявляючи, що тепер всі військові об'єкти Дамаска - законна мета для Анкари.

Раніше, 20 лютого Туреччина почала чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак сирійський президент заявив, що його військові в Сирії не припинять наступ на Ідліб, поки не досягнуть повної перемоги.

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