Скандальний російський режисер, директор "Мосфільму" Карен Шахназаров зробив українофобну заяву

Так, він заявив, що всі біди України нібито відбуваються через її відмову від "загальних російських коренів".

Пропагандистську теорію затятий прихильник путінського режиму озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Крім того, він видав маразматичний фейк про те, що кавказці, угро-фіни і українці мають спільне походження.

"Те, що називається Україною: є західна Україна, Галичина, яка належить ментально, культурно Європі, і є східна Україна – це український народ, який є частиною великої російської нації. Не саме російської нації – російський народ в ній головує в цій нації. Російська нація – у ній і татари, і угро-фіни, і кавказці. І український народ належить цій частині", – заявив скандальний Шахназаров.

"Як тільки він (народ. – прим. ред.) з'єднується, виникає маса досягнень. Це як частина тіла, вона сама по собі не може існувати. І ось вона агонізує – відбувається ця каша", – додав скандальний режисер, натякаючи на нібито несостотельности України як держави без Росії.