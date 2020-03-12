У небі найбільшого австралійського міста з'явилася застережлива фраза з приводу коронавіруса

Про це повідомили користувачі мережі, які стали очевидцями, пише Politeka. Повідомляється, що напис «Мийте руки» з'явився в небі центру Сіднея 12 березня. Цей напис, зроблений невідомим, покликаний ще раз нагадати мешканцям Австралії про необхідність дотримуватись правил гігієни на тлі епідемії коронавіруса Covid-19.

"Знак згори" - жартують в соцмережі.

Відзначимо, що на даний момент в Австралії зафіксовано понад 120 випадків зараження коронавірусом. На тлі цих повідомлень жителі країни кинулися в супермаркети скуповувати товари першої необхідності. Повідомляється, що на початку березня австралійці скупили весь туалетний папір. Це змусило виробників збільшити виробництво. Супермаркети, в свою чергу, обмежили продаж цього товару.

До речі, 12 березня стало відомо, що голлівудський актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом під час зйомок в Австралії. Актор повідомив, що вони з дружиною «будуть тестуватися, спостерігатися і перебувати в ізоляції від суспільства».

Тим часом, коронавірус поширюється по світу. У середу, 11 березня, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію. Станом на 12 березня коронавірусом в світі захворіло понад 126 тисяч осіб, з яких близько 81 тисячі з Китаю. Від ускладнень, викликаних вірусом, на даний момент загинуло 4,6 тисячі осіб.

Серед європейських країн від коронавіруса найбільше постраждали Італія, Франція, Іспанія та Німеччина. Серйозний спалах вірусу фіксується в США.

В Україні на даний момент зафіксований лише один підтверджений випадок коронавіруса. Чоловік привіз заразу з охопленої епідемією Італії. Незважаючи на це, з 12 березня в країні ввели загальнонаціональний карантин. Будуть закриті всі навчальні заклади, скасовані масові заходи, а також введені інші обмежувальні заходи.

Нагадаємо, що астролог назвав дату закінчення епідемії в Україні, залишилося недовго: "Заспокойтеся".

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