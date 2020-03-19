Туреччина посилає натовпи біженців в Європу, допомагаючи їм з безпілотників

Турецькі військові, які ведуть спостереження з дронов, надають біженцям інформацію про найбільш зручних для "переходу" ділянках.

При цьому на греко-турецькому кордоні вже відбулися зіткнення. Близько 500 мігрантів спробували зламати прикордонний паркан і потрапити в Грецію.

Грецька поліція заявила, що використовувала сльозогінний газ, щоб відбити наступ мігрантів на південь від прикордонного переходу Кастаниес. Правоохоронці заявили, що турецька поліція також застосувала сльозогінний газ на грецькій кордоні. Зіткнення почалися в 2 години ночі і тривали близько двох годин.

За оцінками, близько 2000 мігрантів все ще стоять табором на греко-турецькому кордоні. Вони підготували якісь конструкції для штурму прикордонних огорож.

Кілька тижнів тому Туреччина оголосила свої кордони з Європою відкритими і закликала мігрантів і біженців, які проживають в цій країні, спробувати перетнути кордон з Грецією - членом Євросоюзу.

Десятки тисяч людей попрямували до межі, незважаючи на те, що Греція наполягала на закриття свого східного кордону, яка також є зовнішнім кордоном ЄС. Цей крок був зроблений після декількох місяців загроз президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана відкрити кордони і дозволити мільйонам біженців потрапити в Європу, якщо ЄС не надасть більше підтримки для біженців у Туреччині.

ЄС заявляє, що дотримується угоду з Туреччиною від 2016 року, згідно з яким він надає мільярди євро в обмін на те, що Туреччина дбає про більш ніж 3,5 мільйони біженців з сусідньої Сирії.

Нагадаємо, в 2016 році ЄС і Туреччина підписали угоду, за якою Євросоюз зобов'язався виплатити Анкарі шість млрд євро для фінансування прийому сирійських біженців. Туреччина погодилася допомогти зупинити потік нелегальних мігрантів, ринули в Європу. Однак на початку березня турецький президент Ердоган заявив про необхідність перегляду чинного міграційного угоди між Туреччиною і ЄС у зв'язку з проблемами на кордоні з Грецією з нелегалами.

Нагадаємо, Туреччина відкрито пригрозила РФ військовим конфліктом.

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