Літаку з Іспанії, де лютує коронавирус, влаштували протест, перегородивши посадкову смугу

На такі заходи пішли Еквадорі місцеві влади. 

Відповідне відео, зняте з вертольота, опублікував на Facebook-сторінці користувач під ніком Amith Singh. (Щоб подивитися - проскролльте вниз.

"Мер другого за величиною міста Еквадору, мобілізував в аеропорт дюжину офіційних транспортних засобів, щоб запобігти посадку рейсу з Іспанії", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином Еквадор висловив своє не бажання того, щоб на його території приземлялися міжнародні рейси, оскільки вони побоюються, що це призведе до поширення COVID-19.

"Світ не буде таким же після COVID-19", - коментує кадри автор відео.

Зазначимо, станом на 20 березня, у світі зареєстровано 244 517 підтверджених випадків захворювання, з них 10 030 – летальні, одужали 86 025 осіб. В Україні вже троє загиблих, ще 26 заражені.

До п'ятірки країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

Китай (80 928)

Італія (41 035) — рекордні для країни 5 322 нових випадку за добу, +427 смертей (19 березня Італія вперше випередила Китай за кількістю померлих з-за епідемії, хоча в країні майже вдвічі менше випадків інфікування, ніж в КНР)

Іран (18 407) — 1 046 нових випадків за добу, +149 смертей

Іспанія (18 077) — рекордні для країни 3 308 нових випадків за добу, +193 смерті

Німеччина (15 320) — рекордні для країни 2 993 нових випадку за добу, +16 смертей

Згідно зі статистикою, на даний момент в Італії кількість смертей вище, ніж було в Ухані, який у свій час був епіцентром розповсюдження хвороби. Для порівняння, смертність в Італії становить 8,3%, тоді як у Китаї вона була на рівні 1,4%. При цьому за час епідемії в Італії в два рази менше випадків інфікування, ніж було в Китаї.

Mayor of Guayaquil, Ecuador’s second largest city mobilised a dozen official vehicles to the airport to prevent landing of a flight from Spain. Ecuador doesn't want any more international flights to land in its territory as they fear it would lead to spread of COVID -19. World will not be the same after COVID-19 Note : footage taken from a helicopter.

Gepostet von Amith Singh am Donnerstag, 19. März 2020

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