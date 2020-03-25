Італійський вчений Гуідо Сільвестрі, який живе і працює в США, розкрив нові факти про коронавірус
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.
Спираючись на наукові дослідження, професор спростував чутки про штучно створений вірус. За його словами, він має природне і зоонотичне походження (кажани і панголіни).
Що стосується симптомів, то, діти, наприклад, переносять коронавірус набагато легше. Так, у Китаї ним були заражені 2145 дітей, але у 90% симптомів не було взагалі, або вони були легкими. При цьому смерть від коронавіруса була зафіксована лише в однієї людини, яка не досягла 18 років.
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«Дані про імунітет COVID-19, що набувають інфіковані люди, яким вдалося перемогти хворобу, зараз не є настільки точними (стійкими), щоб остаточно підтвердити це. Однак, виходячи з усього, що ми знаємо про коронавірус, принаймні, тимчасовий природний імунітет повинен виникнути протягом як мінімум протягом 6-12 місяців», – пише він.
Що стосується смертельної небезпеки вірусу, про яку так багато говорять, то вона оцінюється на рівні двох відсотків. 98% заражених людей одужують. Найбільше людей помирає у віці 60+, переважна кількість яких мають супутні захворювання, такі як діабет, серцево-судинні захворювання, онкологія.
Професор також розвіяв міф про те, що вірус може жити дуже довго.
«Недавнє дослідження показує, що COVID-19 живе до трьох днів на деяких поверхнях, таких як пластик і сталь, і лише кілька годин – таких на поверхнях як картон і мідь», – зазначив учений.
На сьогодні в найбільш важких або критичних випадках єдиним способом порятунку людей є підтримка дихання, тобто використання апарату штучної вентиляції легенів. «Чарівних ліків», які врятують відразу і всіх від коронавіруса, поки що немає.
Зараз активно триває робота над створенням вакцини. Але вона, за словами Сільвестрі, буде готова не раніше осені, хоча реальні дослідження клінічної ефективності займуть 12-18 місяців.
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, станом на 24 березня коронавірусом заражені 382 108 осіб у світі, жертвами хвороби стали 16 574 осіб, одужали – 101 857.
Професор Гуідо Сільвестрі – керівник відділення патології Університету Еморі в Атланті і директор Відділу мікробіології та імунології Національного дослідницького центру приматів Йєркса, член Центру вакцин Еморі.
Нагадаємо, число жертв коронавіруса в Україні зросла.
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