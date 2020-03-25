Італійський вчений Гуідо Сільвестрі, який живе і працює в США, розкрив нові факти про коронавірус

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.

Спираючись на наукові дослідження, професор спростував чутки про штучно створений вірус. За його словами, він має природне і зоонотичне походження (кажани і панголіни).

Що стосується симптомів, то, діти, наприклад, переносять коронавірус набагато легше. Так, у Китаї ним були заражені 2145 дітей, але у 90% симптомів не було взагалі, або вони були легкими. При цьому смерть від коронавіруса була зафіксована лише в однієї людини, яка не досягла 18 років.

«Дані про імунітет COVID-19, що набувають інфіковані люди, яким вдалося перемогти хворобу, зараз не є настільки точними (стійкими), щоб остаточно підтвердити це. Однак, виходячи з усього, що ми знаємо про коронавірус, принаймні, тимчасовий природний імунітет повинен виникнути протягом як мінімум протягом 6-12 місяців», – пише він.

Що стосується смертельної небезпеки вірусу, про яку так багато говорять, то вона оцінюється на рівні двох відсотків. 98% заражених людей одужують. Найбільше людей помирає у віці 60+, переважна кількість яких мають супутні захворювання, такі як діабет, серцево-судинні захворювання, онкологія.

Професор також розвіяв міф про те, що вірус може жити дуже довго.

«Недавнє дослідження показує, що COVID-19 живе до трьох днів на деяких поверхнях, таких як пластик і сталь, і лише кілька годин – таких на поверхнях як картон і мідь», – зазначив учений.

На сьогодні в найбільш важких або критичних випадках єдиним способом порятунку людей є підтримка дихання, тобто використання апарату штучної вентиляції легенів. «Чарівних ліків», які врятують відразу і всіх від коронавіруса, поки що немає.

Зараз активно триває робота над створенням вакцини. Але вона, за словами Сільвестрі, буде готова не раніше осені, хоча реальні дослідження клінічної ефективності займуть 12-18 місяців.

L'OTTIMISMO CHE VIENE DALLA CONOSCENZA Scrivo questo post alla fine di una giornata di 14 ore tra ospedale e... Gepostet von Guido Silvestri am Donnerstag, 19. März 2020

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, станом на 24 березня коронавірусом заражені 382 108 осіб у світі, жертвами хвороби стали 16 574 осіб, одужали – 101 857.

Професор Гуідо Сільвестрі – керівник відділення патології Університету Еморі в Атланті і директор Відділу мікробіології та імунології Національного дослідницького центру приматів Йєркса, член Центру вакцин Еморі.

Нагадаємо, число жертв коронавіруса в Україні зросла.

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