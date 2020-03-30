Росія повторить шлях Радянського Союзу після пандемії коронавіруса
Таку думку "Главреду" висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.
За його словами, в результаті пандемії коронавіруса відбудеться повна зміна світового порядку та "гарячої" військової фази в цьому процесі не уникнути.
Одним із способів згуртувати російське суспільство, за словами експерта, – це війна, а для Путіна "затіяти війнушку" – не проблема.
"Не виключаю, що це буде війна Російської Федерації і Саудівської Аравії. На скільки ще у Путіна вистачить терпіння, щоб не завдати удару по Саудівської Аравії з-за цінової війни на нафтовому ринку? Це риторичне питання", - зазначив він.
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Експерт упевнений, що "усунути конкурента" РФ знову може отримати контроль над ринком нафти в світі. Також він зазначив, що в будь-якому випадку Росію чекає сумна доля.
"Вона повторить шлях Радянського Союзу і стане СРСР 2.0", - запевняє експерт.
"За його словами, президент РФ вже перейшов до підготовки до таких подій і кидає всі свої сили кидає на зміцнення Росгвардії і підпорядковує окремі частини російських збройних сил їй", - закінчив експерт.
Раніше, російський фінансист і публіцист Слава Рабинович допустив, що Володимир Путін прийняв радикальне рішення за коронавірусу і "повісив" на бізнес виплати для працівників, які вирушили на так званий "російський карантин", за підсумком якого в рази розбагатіє.
Також він зазначив, що президент РФ підняв податки на дивіденди, але навіть не спробував пояснити, яке відношення підняття податків має до боротьби з коронавірусом в РФ.
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