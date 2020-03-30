Кількість жертв коронавірусу Covid-19 різко зросла в Іспанії, ситуація виявилася ще гіршою, ніж в Італії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Так, кількість жертв всього за добу збільшилася на 821 людину. А загальний показник смертності від коронавірусу становить 6 803 людини.

У той же час в Італії за день від коронавіруса померли 756 громадян, оновивши загальну статистику – 10 779 смертей.

У Сполучених Штатах за добу померли 362 американця, а в Китаї всього 5 чоловік.

Найменше від коронавіруса загинули в Ізраїлі, Австралії і Норвегії – по 3 людини.

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Як відомо, епідемія коронавіруса набирає обертів в Україні. Станом на 18:00 30 березня, в країні зарегистировано 480 випадків захворювання.

Медики стверджують, що у хворих виявляються нові симптоми COVID-19. Тому Європейська система спостереження (TESSY) вирішила проаналізувати скарги пацієнтів і склала список симптомів, які спостерігалися у пацієнтів з підтвердженим діагнозом.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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