Кількість жертв коронавірусу Covid-19 різко зросла в Іспанії, ситуація виявилася ще гіршою, ніж в Італії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Так, кількість жертв всього за добу збільшилася на 821 людину. А загальний показник смертності від коронавірусу становить 6 803 людини.

У той же час в Італії за день від коронавіруса померли 756 громадян, оновивши загальну статистику – 10 779 смертей.

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У Сполучених Штатах за добу померли 362 американця, а в Китаї всього 5 чоловік.

Найменше від коронавіруса загинули в Ізраїлі, Австралії і Норвегії – по 3 людини.

До цього ми писали, що медики виявили нові симптоми, які були зафіксовані у заражених коронавірусом

Як відомо, епідемія коронавіруса набирає обертів в Україні. Станом на 18:00 30 березня, в країні зарегистировано 480 випадків захворювання.

Медики стверджують, що у хворих виявляються нові симптоми COVID-19. Тому Європейська система спостереження (TESSY) вирішила проаналізувати скарги пацієнтів і склала список симптомів, які спостерігалися у пацієнтів з підтвердженим діагнозом.

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Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, коронавирусные заборони висміяли влучними фотожабами: "Розходьтеся".

Як повідомляла Politeka, Зеленський зажадав термінового забезпечення аптек, українці не витримали.

Також Politeka писала, що українці влаштували бунт під Києвом через коронавіруса: залучена Нацгвардія.