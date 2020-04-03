Україна поглибить військове співробітництво з Північноатлантичним Альянсом

Про це під час брифінгу заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає Politeka.net.

За його словами, був затверджений додатковий пакет допомоги Альянсу України та Грузії.

Цей документ буде направлений на поглиблення військового співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення безпеки.

Йенс Столтенберг в рамках брифінгу також додав, що новий пакет підтримки, схвалений союзниками для Києва і Тбілісі, передбачає військові навчання і додатковий доступ до навчальних програм Північноатлантичного Альянсу.

"Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною та Грузією, у тому числі за допомогою навчань у стратегічному регіоні Чорного моря, а також спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, включаючи обмін радіолокаційними даними про рух у повітряному просторі з тим, щоб зробити небо безпечніше для всіх ", - підкреслив глава НАТО.

Раніше ми розповідали, що Україна стане членом Альянсу раніше, ніж вступить в ЄС. Подібну заяву робив ще в минулому році Дмитро Кулеба, коли обіймав посаду віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції.

За його словами, при ідеальному сценарії Україна через п'ять років повинна бути повністю сумісною з країнами Альянсу.

"В ідеалі через 5 років ми повинні бути повністю сумісними з країнами Альянсу, і останній крок, який треба буде зробити — отримати політичне рішення Альянсу про початок процедури вступу України в НАТО", — стверджував тоді Кулеба.

"Я вважаю, що ми в НАТО вступимо раніше, ніж в ЄС", — впевнено заявляв тодішній віце-прем'єр.

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