Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель мали розмову щодо України

Телефонні переговори між ними відбулася в середу, 22 квітня.

На сайті президента країни-агресора відзначили, що більша частина переговорів був присвячений війні на Донбасі.

"Докладно розглянута проблематика врегулювання конфлікту в Україні. Дана позитивна оцінка відбувся днями обміну утримуваних осіб між Києвом, "ДНР" і "ЛНР". Акцентована необхідність послідовної реалізації мінського "комплексу заходів" та рішень, прийнятих на самітах у "нормандському форматі", – йдеться у повідомленні Кремля.

Також у Путіна заявили, що сторони нібито обговорили виконання Україною зобов'язань щодо політичних аспектів врегулювання ситуації на сході, включаючи законодавче закріплення особливого статусу Донбасу".

Також Меркель і Путін торкнулися питання боротьби з пандемією в світі.

Крім того, в розмові торкнулися ситуацію в Сирії та Лівії, а також падіння нафти.

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