Російський публіцист Олександр Невзоров звинуватив Бориса Нємцова у брехні і боротьбі зі свободою слова

Як повідомляє Politeka.net, про це він у квітні 2020 року розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися, скрольте вниз).

Олександр Невзоров розкритикував Бориса Нємцова який активно виступав проти політики Володимира Путіна. Публіцист заявив, що йому зовсім не шкода загиблого опозиціонера.

Під час інтерв'ю Невзоров нагадав, що Борис Нємцов прославився як борець за свободу слова в Росії. Однак, за словами публіциста, політик не відрізнявся від своїх опонентів і теж заважав роботі ЗМІ, коли перебував при владі.

"А такий же брехун, як вони всі. Цей нескінченно волелюбний Нємцов, який розповідав щось всім, що право на думку, право на свободу, право на свободу слова – воно є в рівній мірі у всіх... Ось я перед тобою сиджу, якого Нємцов особисто, будучи тоді віце-прем'єр-міністром... Всю телекомпанію "П'ятий канал" закрив на фіг, заборонив мовлення тільки з-за того, що зробили якийсь сюжет про його партії "Правое дело". Так що це ще те волелюбність. Абсолютно того ж розливу портвейн", - заявив Олександр Невзоров.

Варто відзначити, що Борис Нємцов загинув у 2015 році в Москві. Подія класифікували, як наймане вбивство. В рамках кримінальної справи посадили п'ять осіб.

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