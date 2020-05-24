В Мінську білоруси вийшли на акцію у підтримку опозиційних кандидатів у президенти

9 серпня 2020 року в Білорусі повинні пройти президентські вибори. У той час як підготовка до них іде повним ходом, опозиційні політики вже встигли зіткнутися з першими труднощами і відмовами у реєстрації їхніх кандидатур. Зокрема, в реєстрації було відмовлено блогеру Сергію Тихановскому, який знімає відео про проблеми білорусів. На початку травня його затримали за участь у несанкціонованій акції протесту. Тепер він закликає людей підтримувати кандидатуру своєї дружини Світлани Тихановской.

У зв'язку з цим у неділю, 24 травня, в столиці країни пройшла масштабна акція в підтримку супротивників Олександра Лукашенка. Організатори влаштували збір підписів «за чесні вибори без нинішнього президента».

Люди вишикувалися в чергу для того, щоб залишити підписи за опозиційних кандидатів. Вони намагалися дотримуватися соціальної дистанції, тому людський ланцюжок розтягнувся на кілька кварталів.

Також у мітингу брав участь опозиційний політик Микола Статкевич, який прийшов на акцію як довірена особа Володимира Безрідних і Ольги Ковальковой.

Відомо, що акція пройшла досить спокійно: про затримання протестувальників не повідомлялося. Організатори акції анонсували проведення подібних мітингів у всіх великих містах Білорусі найближчим часом.

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