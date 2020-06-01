Президент США Дональд Трамп був поміщений в бункер у зв'язку з протестами, які спалахнули під Білим домом

«Чорний майдан», який охопив США після вбивства в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда, не стихає, пишуть американські ЗМІ.

Протестувальники, які прийшли до Білого дому, палили спалили американський прапор і вигукували лайки на адресу Трампа, а іноді кидали каміння і пляшки. У зв'язку з цим було прийнято рішення сховати голову держави в підземному бункері, який використовувався в минулому при терактах.

За даними журналістів, президент провів у бункері близько години. Була з ним перша леді Меланія, поки не повідомляється.

З-за напруженої обстановки чиновників Білого дому рекомендували залишитися вдома.

У свою чергу, мер Вашингтона Мюріел Боузер ввела в місті комендантську годину і звернулася за допомогою до бійців Національної гвардії США.

Комендантську годину оголошено до 6:00 понеділка, 1 червня.

Раніше 31 травня невідомі розбили зірку президента США Дональда Трампа на Алеї слави в Голлівуді.

Академія музичного бізнесу показала на своїй сторінці в Twitter те, що залишилося від пам'ятника творчим заслугах Дональда Трампа. Там припускають, що це пов'язано з протестами, які охопили десятки міст США і супроводжуються заворушеннями, вандалізмом і нападами на поліцію.

Нагадаємо, США охопили масові протести після того, як під час затримання один з поліцейських Міннеаполіса (штат Міннесота) повалив 46-річного Джорджа Флойда на асфальт обличчям вниз і став йому коліном на шию. У такому положенні Флойд провів близько семи хвилин, повторюючи: «Не можу дихати». Згодом чоловік помер у реанімації, а відео його затримання потрапило в інтернет. Офіцер поліції Дерек Човин, який брав участь у затриманні Флойда, заарештований.

В Міннеаполісі після смерті Джорджа Флойда 26 травня почалися протести, які спочатку проходили мирно. На наступний день протести перетворилися у сутички, грабежі та підпали магазинів. 28 травня поліція остаточно втратила контроль над містом — ввечері цього дня протестувальники розгромили і підпалили 3-й відділок поліції. В результаті губернатор Міннеаполіса Тім Уолз прийняв рішення залучити в місті Національну гвардію США і ввести режим надзвичайної ситуації.

З-за протестів у 25 містах США ввели комендантську годину. За три дні протестів близько 1700 людей були заарештовані.

Протести вже вийшли за межі країни. 31 травня акції також пройшли в Лондоні і Берліні.

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