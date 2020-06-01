Поведінка президента Росії Володимира Путіна стає все більш неадекватним

Політолог з РФ Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Обозревателю" розповів, як оточення готується скинути лідера країни-агресора, передає Politeka.net.

За його словами, успішний імідж Володимира Путіна був створений в кінці 90-х, але зараз президент підриває свій авторитет безглуздими висловлюваннями.

"Путін стає просто неадекватний. Подивіться на його обличчя, на його поведінку", - підкреслив Андрій Піонтковський.

"Телевізійна пустушка" Путіна вже не працює, що підштовхує представників влади в РФ до повалення зношеного "вождя". У той же час, політична еліта боїться втратити єдиною прокладки між собою і народним гнівом.

"У них баланс страху: та залишатися з Путіним страшно, тому що всі обрушується, він їх уже не захищає від невдоволення людей, і знімати його страшно", - пояснив Він.

За словами політолога, в Росії вже розглядають можливості найбільш м'якого усунення Володимира Путіна з президентського крісла. Сам Піонтковський передбачає два варіанти:

"Треба або прибирати його фізично, або призначити на якусь посаду і самим сконцентрувати владу. Зняти Путіна, засудивши за щось, означає обрушити і себе разом з ним".

Піонтковський допускає, що Володимира Путіна можуть непомітно усунути, пославшись на здоров'я.

"Найпростіший спосіб – якщо завтра оголосять, що він помер від серцевого нападу або від коронавіруса", - зазначив експерт. На його думку, події останніх місяців, такі як зміна Конституції, свідчать про підготовку до іншого способу зміни влади. - "Створення якогось держради, обнулення термінів – говорить про те, що вони намагаються це зробити менш жорстким способом. Створити держрада, залишивши його формально, але позбавивши його фактичної влади".

Нагадаємо, Невзоров пояснив, навіщо Путін затіяв конфлікт з Україною.

Як повідомляла Politeka, актор Анисифоров розповів, як Путін обманює росіян.

Також Politeka писала, що Глоба визначив долю Донбасу і повідав про майбутнє Криму.