Україну про це вже попереджали

У Росії стартувало голосування за поправки до Конституції, завдяки яким Володимир Путін може "обнулитися"

Як передає Politeka.net, про це пише Telegram-канал Klymenko Time.

Через епідемію вірусу голосування на території РФ буде проходити цілий тиждень з заходами епідеміологічної безпеки.

Варто відзначити, що у голосуванні також будуть приймати участь жителі окупованих російськими військами територій України. Мова йде про тих, хто отримав російський паспорт на Донбасі.

За інформацією журналістів, в ОРДЛО для бажаючих проголосувати організували спеціальний підвезення автобусами в Ростовську область на виборчі дільниці.

Голосування за поправки до Конституції, які дозволять "обнулитися" Володимиру Путіну, проходять і в окупованому російськими військами Криму, але вже без підвозу людей.

Раніше у ЄС розкрили схему, яку Володимир Путін планував використовувати під час голосування за поправки до Конституції.

За словами журналіста Юліана Рьопке, Путін хоче використовувати жителів окупованого Донбасу, яким роздали російські паспорти, для того щоб утриматися в президентському кріслі.

Він нагадав про те, що близько 200 тисяч українців на окупованих територіях незаконно отримали російські паспорти, тим самим отримавши право голосу на референдумі щодо конституційних поправок

Експерт звернув увагу на те, що запропоновані поправки підтримують лише 44% росіян, тому Путіну як ніколи важливі голоси окупованого військами Донбасу.

Нагадаємо, дні режиму Путіна полічені, астролог назвав дату повалення: "Піднімуться протести і..."

Як повідомляла Politeka, ображений Зеленським Путін раптово заговорив про візит керівництва України до Москви

Також Politeka писала, що обнуление Путіна: українців хочуть вивозити на голосування автобусами, "раптово отримали..."