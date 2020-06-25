Солдат армії РФ на військовому параді на Червоній площі влаштував погром

Про це повідомив російський Telegram-канал 112.

Скандал вибухнув 24 червня після того, як командування в останній момент вирішило не випускати солдата-строковика Микиту на парад на Красній площі.

Хлопця відправили в резерв, що йому явно не сподобалося. Після цього солдат вийшов з себе. Він почав бити прикладом скла автомобілів ФСТ і кричати, що ненавидить Федеральну службу безпеки. Микиту заарештувала військова контррозвідка ФСБ.

До речі, напруга між Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком стала очевидною на параді Перемоги в Москві.

24 червня в Росії відбувся парад з нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом. Одним із запрошених гостей був президент Білорусі Олександр Лукашенко, який прилетів до Москви зі своїм молодшим сином Миколою.

Судячи з поведінки президентів Росії і Білорусі, у відносинах між ними не все так гладко. Так, в мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, як після покладання квітів до вічного вогню Лукашенко демонстративно не став ставати поруч з Путіним, а відійшов до глави Казахстану Касим-Жомарту Токаєву.

Видно, що Путін зауважив такий принизливий для нього «хід» свого білоруського колеги. На відео він кілька разів здивовано озирається у бік Лукашенко.

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