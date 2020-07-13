Президент Росії Володимир Путін виступив з неоднозначною заявою

Так, Путін пояснив, що влада РФ в процесі відстоювання інтересів, не повинна здаватися небезпечними неадекватами.

«Я не вважаю, що захищаючи свої інтереси, ми повинні виглядати як якісь придурки, як божевільні, яким в руки попалася бритва, і вони бігають нею розмахують. Та ще й паплюжать всіх різними виразами», - сказав Путін.

Примітно, що відповідний фрагмент відео на своїй сторінці в мікроблозі Twitter опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

Але замість підтримки росіяни взялися критикувати главу Кремля, який за 20 останніх років встиг позбутися більшої частини російських союзників на території колишнього СРСР, а також в Європі і світі.

Масштабний мітинг проти президента Володимира Путіна спалахнув у російському місті Хабаровськ.

Відповідні кадри заполонили інтернет.

Тисячі протестувальників вийшли на міську площу, а далі пройшлися вулицями.

Люди вигукували "Путін - злодій" і виступили на підтримку губернатора краю Сергія Фургала, якого заарештували два місяці тому. Його російські власті звинувачують у причетності до діяльності ОЗГ та організації вбивств. Потрібно відзначити, що пікет не був узгоджений з місцевою владою, а всі мітинги заборонені в Хабаровську через пандемію китайського вірусу. За даними російських ЗМІ, через акцій виникли труднощі в роботі швидкої допомоги, так як мітингувальники заблокували три вулиці в ході ходи.

Раніше ми вже писали, що по всій Росії почалися масові протести.

Повстали росіяни в Ростові-на-Дону, Уфі, Красноярську, Єкатеринбурзі, Самарі, а також Санкт-Петербурзі та Москві.

Щоправда, росіяни не виходять протестувати на вулиці, а влаштували цифрові мітинги, оскільки скупчення на вулицях у період пандемії офіційно заборонені.

Зокрема, росіяни поскаржилися на відсутність роботи і неможливість її знайти в режимі самоізоляції, а також на велику кількість фінансових проблем - від оплати послуг ЖКГ, кредитів та іпотеки їх ніхто не звільняє. Люди обурені, що президент Путін не робить нічого, щоб вирішити ситуацію, а навпаки переклав всю відповідальність на губернаторів.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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