У Білорусі на стихійні акції на підтримку кандидатів у президенти, яких ЦВК не зареєструвала кандидатами, бійці Омону затримали понад 220 осіб
Увечері 14 липня на вулиці міст Білорусі вийшли люди, незадоволені підсумками реєстрації кандидатів у президенти. З семи претендентів ЦВК зареєструвала лише п'ятьох. Головний конкурент Олександра Лукашенка Віктор Бабарико посвідчення кандидата не отримав. Також не зареєстрували Валерія Цепкало.
Акції протесту пройшли в Мінську, Бресті, Гомелі, Гродно, Могильові. Люди скандували: "Іди!"
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Як пишуть місцеві ЗМІ, омонівці і співробітники в цивільному часто використовували грубу фізичну силу до учасиків "майдану", б'ють людей кийками, ногами і кулаками.
Деяких затриманих в центрі Мінська співробітники ОМОН змушували стояти в автозаках на підлозі на колінах обличчям до сидіння з руками, заведеними за голову.
Правозахисний центр "Весна" повідомляє, що тільки в Мінську ОМОН затримав понад 170 осіб. Крім того, під час прямого ефіру, люди в цивільному затримали журналістів білоруського бюро "Радіо Свобода". Затримували також журналістів BBC, а також ряду інших видань.
Також повідомляється, що блогера YouTube-каналу "Країна для життя", чоловіка кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановской, політв'язня Сергія Тихонівський третій раз закривають в карцер на невизначений час.
Нагадаємо, оскаженілий "майданом" Лукашенко терміново зв'язався з Путіним: "Цього не буде точно".
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