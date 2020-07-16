В окупованому Донецьку масово знімають російські прапори

Відповідне фото опублікували у телеграм-каналі «Донбаський Кейс», передає Politeka.net.

Відомо, що свою функцію триколори виконали, оскільки День Росії пройшов, голосування за поправки до Конституції РФ і обнулення Путіна закінчилося, а надія на те, що Росія забере Донбас під своє крило, стає дуже примарною.

Крім того, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак розповів в інтерв'ю, що питання про можливість входження республік Донбасу до складу Російської Федерації на державному рівні ніколи не обговорювалося.

Таким чином він спростував запевнення одного з лідерів бойовиків так званої «ДНР» Олександра Бородая, який переконував, що окуповану частину Донбасу збираються прийняти до складу РФ. Про це колишній «прем'єр» проговорився на зборах російської партії «Батьківщина» у Санкт-Петербурзі.

За його словами, він не має достовірної інсайдерської інформації, але впевнений - для цього є всі передумови.

«За логікою розвитку історичних подій у відносно швидкі терміни "республіки" Донбасу стануть частиною РФ вже не де-факто, де-факто вони вже є частиною РФ, а стануть такими і де-юре», - заявив Бородай.

Крім того, ми писали, що ватажок бойовиків самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилин звинуватив Україну в розв'язанні війни проти мирних жителів Донбасу.

24 червня окупанти одночасно з Москвою провели в Донецьку військовий парад на честь Дня перемоги. Вони зігнали велику кількість людей в центр міста, незважаючи на загрозу китайського вірусу. Учасники і глядачі заходу, в більшості своїй, не дотримувалися санітарно-епідемічні норми безпеки: стояли без масок і дуже близько один до одного.

Денис Пушилин заявив, що Україна не зробила висновки після Другої світової війни і, нібито, сама почала конфлікт. Судячи за його словами, лідер терористів марить про свою власну перемогу.

Нагадаємо, що ватажок «ДНР» Пушилин вибухнув погрозами в сторону Зеленського: «Хочу застерегти...».

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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