Крісло під президентом РФ Володимиром Путіним продовжує хитатися
Про це пише видання Медуза.
Повідомляється, що в Хабаровську поновилися масові акції протесту на захист колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.
Крім цього, місцеві жителі вимагають, щоб Володимир Путін пішов у відставку.
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Сьогоднішня акція протесту стала найбільшою, затьмаривши попередні мітинги в підтримку екс-чиновника. Місцеві жителі скандують наступні гасла: "Свободу", "Поки ми єдині – ми непереможні", "Це наш край", а також "Геть царя", "Росія, прокидайся" і "Путіна у відставку".
За інформацією журналістів, у мітингу беруть участь кілька десятків тисяч чоловік, що приблизно на третину більше, ніж під час попередніх суботніх акцій, 18 і 11 липня, які були названі найбільш масовими в історії Хабаровська.
Є інформація, що на сьогоднішній мітинг прийшло близько 20 тисяч осіб, хоча місцева влада запевняє, що на протест вийшло трохи більше 6 тисяч.
Варто відзначити, що акції протесту в підтримку Фургала проходили також у Владивостоці, Южно-Сахалінську і Комсомольську-на-Амурі. ЗМІ також повідомляють, що у Владивостоку затримали кілька людей за участь в несанкціонованому мітингу.
Раніше ми розповідали, що соціальний вибух в Хабаровську назрівав давно, і він має під собою кілька причин, головна з яких, мабуть, в тому, що в Кремлі потихеньку віддають землю хабаровської команди китайцям.
Мешканці регіону скаржаться також на розкрадання природних ресурсів і безконтрольну вирубку лісів у величезних масштабах.
Крім усього перерахованого, люди ображені на президента за те, що він переніс столицю Далекосхідного федерального округу у Владивосток.
Останньою краплею став арешт діючого губернатора Сергія Фургала, після чого громадяни вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення політикою глави РФ.
Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.
Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.
Також Politeka писала, що Путін пішов шкереберть після масштабного "Майдану" в РФ.