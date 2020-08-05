Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав росіян "перестати брехати", адже бойовики "ПВК Вагнера" у всьому зізналися

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ЗМІ Білорусі.

Так, у своєму посланні напередодні виборів президента Лукашенко наголосив, що бойовики "ПВК Вагнера", яких затримали в Білорусі, в усьому зізналися: їх направили саме в Білорусь і наказали чекати на майбутні вказівки.

"Я з подивом спостерігаю якусь дискусію окремих наших особливо "свядомих" інтернет-каналів із приводу нещодавнього затримання 33 бойовиків у Білорусі. Яких лишень там нема висновків... Дійшли до того, що аж два президенти домовилися. Так ось: це дуже небезпечний і сильний сигнал", - заявив білоруський лідер.

Він заявив, що вся інформація про Стамбул, Венесуелу, Африку і Лівію є брехнею.

"Ці люди – вони дали свідчення – були направлені спеціально до Білорусі. Команда була "чекати". Квитки, куплені на Стамбул, - це легенда, - наголосив Лукашенко.

Він здивувся, навіщо було б летіти в Африку через північний полюс, адже це можна легко зробити з Новоросійська або Криму.

"Не слухайте цієї брехні. Ця брехня нікому не потрібна... Тому припиніть брехати і місити всяку мішанину в засобах масової інформації. Ви ж уже зганьбилися: спочатку Стамбул, потім ні – не Стамбул, Венесуела! Вчора вже подзвонили: "Ні, вже не Венесуела, самі поки не знаємо, куди (нібито мали летіти бойовики - ред.)", - розповів Лукашенко.

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