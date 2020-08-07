Росія опинилася на порозі таких проблем, у порівнянні з якими всі попередні економічні труднощі - лише квіточки

Про це повідомляє Диалог.UA з посиланням на слова аналітика, ведучого подкасту #TrendingToday Родіона Овсепьяна.

За його словами, дешева нафта, яку в Європу імпортують з Саудівської Арарвії, поставила Росію перед необхідністю піти на дуже непопулярні заходи.

Вже з вересня саудити почнуть постачати нафту європейським споживачам зі значними знижками, в результаті чого Російська Федерація втратить серйозний ринок, на який «штовхала» один зі своїх стратегічних експортних товарів. Таким чином, нафтове перемир'я між саудитами і росіянами завершено.

Враховуючи те, що "Роснефть" поступилася 25% європейського ринку Сполученим Штатам Америки, очевидно, що частину цього ринку відхопить Саудівська Аравія. Ще один тривожний дзвіночок – припинення нафтовидобутку на Сахаліні.

Все це несе колосальні наслідки для російського бюджету, врятувати який не зможуть ні розпродажі облігацій федеральної позики, ні переоцінки акцій Ощадбанку.

Проблеми на нафторинку вже призвели до заворушень на Далекому Сході, де почався штучний дефіцит нафтопродуктів. У результаті оптова ціна бензину найбільш поширених марок АІ - 95 і АІ - 98 виявилася вищою за встановлену на ринку роздрібної ціни, тому бензин цих марок зник з продажу на ряді АЗС.

Економічна криза через коронавірус у всьому світі призвела до того, що у "Роснефти" вже зараз збиток у 156 мільярдів рублів, і компанія продовжує нести колосальні втрати.

І це - тільки початок по-справжньому серйозних проблем, які чекають на Росію вже в доступному для огляду майбутньому, впевнений аналітик.

Нагадаємо, Муждабаєв пояснив, що чекає Росію без вкладень заходу.

Як повідомляла Politeka, розкрито наслідки гонки озброєнь для Путіна.

Також Politeka писала, що росіяни збунтувалися проти Москви, всі деталі.