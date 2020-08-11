У мережі показали, що чекає на учасників протестів у Білорусі, затриманих силовиками

Відповідне відео опублікував телеграм-канал NEXTA Live, передає Politeka.net.

На кадрах, знятих з вікна квартири по сусідству з Октябрьським РВВС Мінська видно, як уздовж бетонного паркану обличчям вниз і з руками за спиною лежать десятки затриманих громадян, а навколо них снують правоохоронці в масках. Один з них сидить на стільці перед людьми, інші ж по одному заводять затриманих у будівлю.

Жіночий голос за кадром підкреслює, що таке тривало всю ніч, а також відзначає той момент, що така ж ситуація, напевно, і в інших РВВС.

"Скільки людей лежать штабелями. І, як зі свинями, поводяться. Їх б'ють і знущаються. Нікого туди не пускають, позакривали все", - чути на записі обурені голоси.

При цьому жінки намагаються не попастися на очі правоохоронцям, а тому знімають з вікон квартири, а не з балкона.

Раніше ми писали про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко добре підготувався до можливих протестів. Арсенал білоруського Кримінального кодексу досить таки широкий. Зокрема, кримінальна відповідальність передбачена не тільки за заклики, спрямовані на захоплення влади, а й за агентурну діяльність, образу або наклеп на президента, образу представника влади, дискредитацію Білорусі, порушення порядку проведення масових заходів.

Тому фрази "ЦВК неправильно рахує голоси" або "Лукашенко – диктатор" можуть обернутися відразу декількома статтями КК Білорусі.

Нагадавши, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках.

Як повідомляла Politeka, Білорусь накрила друга хвиля Майдану.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність.