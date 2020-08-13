Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловився про протестувальників



Як передає Politeka.net, заяву про те, що відбувається в країні він зробив під час наради з питань захисту конституційного ладу. (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



За словами лідера Білорусі, на протести виходять безробітні і люди з кримінальним минулим.





"Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи, значить, "гуляй дядько по вулицях і проспектах". Тому я по-хорошому прошу і попереджаю всіх: влаштуватися на роботу тим, хто не працює", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, в Білорусі вже четверту добу поспіль проходять акції протесту громадян, не згодних з офіційними підсумками президентських виборів 9 серпня.

Силовики жорстко придушували виступи опозиціонерів, застосовуючи сльозогінний газ, світлошумові гранати і гумові кулі. За два дні протестів було затримано понад 5000 осіб і понад 200 осіб отримали травми.

Раніше ми повідомляли, що український журналіст Павло Казарін озвучив думку, що президент Білорусі Олександр Лукашенко, намагаючись придушити протест в своїй країні, повторює шлях побіжно українського екс-президента Віктора Януковича за часів Майдану.

Казарін впевнений, що у білоруського лідера вже не вийде змусити людей повернутися до колишнього світогляду і способу життя, а повстання не зупинити - воно залишиться в думках.

Нагадавши, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь захлеснула друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність:"дуже дивні справи".