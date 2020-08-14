Дівчина розповіла, в яких умовах перебувала в Мінському СИЗО

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

"Як собаки, як 41-ий рік. Тут (на вулицях - ред.) ще не сильно знущаються, а в РУВС били конкретно... Омонівці кийками били, ображали, знімали штани з мене... сказали по колу пустять", - зриваючись на плач розповіла дівчина.

За її словами, затриманим погрожували навіть тюремним терміном.

"Сказали:"ви вийшли проти Лукашенка, ви б*дло тупе". До мене ставилися, як до тварини. 10 років (в'язниці - ред.) обіцяли. За що? Почали говорити що я терористка і привласнювати те, що я взагалі не робила", - поділилася колишня затримана.

"Сильно били и обещали что пустят по кругу " "Сильно били и обещали что пустят по кругу ". Еще одно интервью с девушкой которая находилась в Минском изоляторе Это чистый ужас. За эти зверства глава МВД Беларуси Юрий Караев тоже готов взять ответственность? Gepostet von Украина в шоке am Donnerstag, 13. August 2020

Раніше ми повідомляли, що в Білорусі з в'язниць і ізоляторів почали відпускати заарештованих учасників протесту.

Люди, що вийшли, розповідають про моторошні знущання. Вони говорять про тортури, відсутність їжі, води, жахливі умови утримання, людям приставляли автомати до голів і погрожували зґвалтувати.

Біля воріт їх зустрічають волонтери. Вони намагаються вийти на зв'язок з родичами, дають їжу і гарячі напої. При цьому з центру регулярно виїжджають карети швидкої допомоги.