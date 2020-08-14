Дівчина розповіла, в яких умовах перебувала в Мінському СИЗО
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося в мережі (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
"Як собаки, як 41-ий рік. Тут (на вулицях - ред.) ще не сильно знущаються, а в РУВС били конкретно... Омонівці кийками били, ображали, знімали штани з мене... сказали по колу пустять", - зриваючись на плач розповіла дівчина.
За її словами, затриманим погрожували навіть тюремним терміном.
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"Сказали:"ви вийшли проти Лукашенка, ви б*дло тупе". До мене ставилися, як до тварини. 10 років (в'язниці - ред.) обіцяли. За що? Почали говорити що я терористка і привласнювати те, що я взагалі не робила", - поділилася колишня затримана.
Раніше ми повідомляли, що в Білорусі з в'язниць і ізоляторів почали відпускати заарештованих учасників протесту.
Люди, що вийшли, розповідають про моторошні знущання. Вони говорять про тортури, відсутність їжі, води, жахливі умови утримання, людям приставляли автомати до голів і погрожували зґвалтувати.
Біля воріт їх зустрічають волонтери. Вони намагаються вийти на зв'язок з родичами, дають їжу і гарячі напої. При цьому з центру регулярно виїжджають карети швидкої допомоги.
Нагадаємо, що Лукашенко обзавівся будинком в Підмосков'ї, готуючи шляхи до відступу:"схожий на Палац".
А ще Politeka писала, що білорусам радять готуватися до партизанщини: "якщо стане зовсім погано, можна лісами піти в Україну".
Також Politeka повідомляла, що Кремль знайшов свій інтерес в білоруському повстанні, озвучені деталі: "Лукашенку треба дати...".