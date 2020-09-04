Білоруський політтехнолог і політичний консультант Віталій Шкляров розповів про перебування в СІЗО і тугу про сина

Як передає Politeka.net, його слова опублікував російський політик Дмитро Гудков на своєму Telegram-каналі.

"Є речі, які можна зробити тільки один раз за все життя. Якщо упустиш момент - повернути його неможливо. Ніколи. Один з таких - проводити сина в школу 1 вересня. Я сиджу в СІЗО, хоча мав бути з ним. Тепер цей спогад назавжди залишиться, його ніяк і ніколи не можна буде виправити", - розповів Віталій.

За його словами, його затримали і утримують у слідчому ізоляторі без жодних причин.



"Досі не вкладається в голові. Я завжди був вільною людиною - вільною фізично і вільною внутрішньо. Але раптом якісь люди вирішили, що їм вигідно буде посадити мене в клітку. Без жодної причини", - зазначив політтехнолог.

Віталій розповів, що його син активна дитина, і вони часто разом проводили вільний час займаючись спортом.

"Микита хокеєм захоплюється, бере участь в турнірах, і я вожу його на тренування... ні, водив. Тепер я роблю інше. Я сиджу в чотирьох стінах. І поруч зі мною не мій син, а зовсім інші люди", - розповів в'язень.

За його словами, працівники СІЗО регулярно влаштовують обшуки, а постійно включене світло перетворилося на справжні тортури.

"Тут, у в'язниці, чим довше сидиш, вже не дуже віриться в те, що взагалі існує щось поза... що є щось ще там, зовні. Книги, дні і ночі, держсекретарі... тільки найміцніші зв'язки залишаються. Одна з них - з сином. Я відчуваю його навіть крізь залізо і бетон, і через сотні кілометрів. Я знаю, що він йшов до школи, на свято, ніс квіти вчительці. І думав про мене. Так само як я тут думаю про нього", - закінчив свою розповідь Віталій.

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