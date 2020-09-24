Олександр Лукашенко образив білорусів, які протестують проти його режиму

Як передає Politeka.net, уривок з його звернення з'явився в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Під час своєї промови, Лукашенко висловив подяку силовикам, які за його словами, зупинили в Мінську "цю погань".

"Вам, хлопці в погонах, як уособлення нашої армії, як представники всіх тих хлопців, які місяць тому зупинили на наших чистих, затишних [вулицях] міста Мінська цю погань... Я схиляюся перед вами і висловлюю вам щиру подяку. Держава цього ніколи не повинна забути", - заявив Лукашенко.

Лукашенко поблагодарил силовиков за то, что они «остановили на наших чистых, уютных города Минска эту дрянь» pic.twitter.com/uiLz8sxgdB — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 23, 2020

Користувачі мережі обурилися такими словами політика.

"Хто там був поганню весь світ бачив", "Він продовжує обзиватися і ображати людей. Приголомшливий негідник і негідник!", " Не зупинили якраз. Вони в змові з поганню і виконують його накази", " Так це збройне утримання влади, а по простому - БАНДИТИЗМ. Від бандитів, кожен громадянин має право захищати своє життя", - писали в коментарях під відео.

Нагадаємо, на церемонії інавгурації Лукашенка були присутні кілька сотень людей. Їх імена не називаються, проте відомо, що серед них були вищі посадові особи держави, культурні та спортивні «зірки», а також ряд журналістів. Публічно про час і місце інавгурації оголошено не було, і сторонні особи на неї не допускалися.

Нагадаємо, Зеленський повідав Олександру Лукашенку, що його чекає в найближчому майбутньому.

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