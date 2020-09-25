У Великобританії Україну назвали "заднім двором Росії"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Великобританії.

Так, Міністерство оборони Великобританії опублікувало на своїй сторінці в соцмережі Twitter повідомлення про проведення спільних навчань зі Збройними силами України на території Миколаївської області. Однак для означення місця навчань британці використали дивний зворот, назвавши Україну "заднім двором Росії".

"Ми висадилися на задньому дворі Росії", - йшлося в повідомленні британського відомства.

Зрештою цю публікацію видалили зі сторінки у Twitter. Про офіційні вибачення британської сторони поки нічого невідомо, однак, судячи з усього, саме реакція ЗМІ та громадськості змусила військове відомство Великобританії прибрати цю публікацію.

Як відомо, нещодавно в Україні стартували й інші навчання за участі іноземних військовослужбовців - наприклад, Rapid Trident-2020 стартували 16 вересня у Львівській області на території військового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

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