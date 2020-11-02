Всі мрії російського президента Володимира Путіна заробити на вакцині від китайського вірусу накрилися мідним тазом

ЄС вирішив навіть близько не допускати на європейський ринок вакцину виробництва РФ. Те ж стосується і розробки Китаю.

Про це заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер, передає "Укрінформ".

За словами чиновника, будь-яка іноземна продукція може з'явитися на ринку в ЄС тільки після скурпульозної перевірки та авторизації на ефективність і безпеку за стандартами Євросоюзу.

"Ми не ведемо переговори ні з російськими, ні з китайськими компаніями. Це європейська стратегія вакцинації, і всі країни-члени підписалися під цим процесом. Це не говорить про те, що будь – які інші вакцини не будуть потрапляти на наш ринок, але якщо вони будуть потрапляти, вони повинні пройти через процес авторизації в Європейському Союзі", – поянив він.

Мамер розповів, що поки що вакцинувати жителів ЄС будуть препаратами, які виробляються в Європі.

Що ж стосується якості російської вакцини, то вона вже показала себе не кращим чином. Так, учасники випробування вакцини "Супутник V " проти китайського вірусу цим самим вірусом захворіли.

Олександр Гінцбург, директор Центру ім. Гамалеї, що розробив препарат, пояснив це тим, що вони могли отримати не вакцину, а плацебо.

За його словами, попередньо встановити, хто отримував препарат, а хто – речовину без лікувальних властивостей, можна буде в середині листопада.

Раніше глава російської біофармацевтичної компанії, науковий співробітник Інституту біохімічної фізики РАН Олександр Кудрявцев заявив, що вакцина від коронавірусу – це ветеринарний препарат.

Нагадаємо, у Росії "чудо-вакцину" від вірусу вирішили випробувати на дітях.

Як повідомляла Politeka, росіян налякала вітчизняна вакцинація від вірусу.

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