Перемога Джо Байдена на виборах у США лякає російське суспільство

Зокрема, російська актриса Марія Шукшина звернулася до росіян із закликом стати на захист Батьківщини від команди Байдена, який нібито спробує загнати Росію в кут і поставити на коліна.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

На думку російської актриси, дружба між Москвою і Вашингтоном давно втрачена: саме тому росіяни повинні захистити свою країну від нападок команди нового президента.

"Хто б не став президентом США, любити Росію він не буде. Питання в іншому: бажання команди Байдена силовими методами загнати Росію в кут і поставити на коліна зустріне в нас опір або так само будемо мовчки їсти гамбургери в Макдональдсі? Макдак, як колиска західної демократії, пропоную вже бойкотувати", - пише Шукшина на своїй сторінці.

Нагадаємо, що кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден попередньо переміг в Пенсільванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів.

У регіоні, де він народився, політик отримав 20 голосів вибірників, необхідних для перемоги, грунтуючись на даних підрахунку бюлетенів і своїх експертних оцінках. Байден тепер має в цілому 290 голосів при необхідних 270.

Нагадаємо, у президентській "гонці" встановлено новий рекорд, цифри вражають.

Як повідомляла Politeka, Гаррі Табах проаналізував вибори президента в Сполучених Штатах.

Також Politeka писала, що Джо Байден і Дональд Трамп відреагували на результати виборів в Америці.