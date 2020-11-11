У США прийняли обмеження, які торкнуться Росії і вдарять по економіці країни-агресора

Зокрема, Сенат США і Палата представників погодили введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вони торкнуться страхових і сертифікованих компаній, які працюють з судами.

Без сертифікації та страхування добудувати і запустити газопровід не вдасться, повідомляє видання Bloomberg.

Санкції будуть включені в Закон Про державну оборону на 2021 рік, який повинні прийняти до кінця року. Формулювання введення санкцій тепер вимагає, щоб США повідомляли союзників перед введенням обмеженням.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають судна для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією судів, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.

Це означає, що санкції можуть бути введені проти компаній, які займалися або будуть займатися переобладнанням російського трубоукладального судна "академік Черський" або інших суден, які повинні йому допомагати в добудові газопроводу.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, "Північний потік-2" повністю провалився, в РФ повідомили про головні прорахунки.

Також Politeka повідомляла, що у США заговорили про нищівний удар по економіці РФ, країна на межі ізоляції.