Наскільки високі шанси розгортання масштабної війни з Росією? Військовий експерт Олег Жданов у програмі Дмитра Снєгирьова «Політика навиворіт» пояснив, що російська армія не має резерву, а відтак сил агресору стане лише на завдання першого удару.

Гість програми аналізує, які військові сили РФ може представити на різних напрямках.

Передусім він говорить про таджицький напрямок. У разі конфлікту з «Талібаном» та рухом у бік Таджикистану, Москва виставить 72-у частину «залізної» Самаро-Ульяновської дивізії. «По документах з 2019 року – це вже армія. Але, як було 10 тисяч, так і залишилось», - зазначає він і додає, що це єдині військові сили на цьому фронті.

Жданов стверджує, що насправді проблем із комплектуванням армії у Російської Федерації навіть більше, аніж в України. «Згідно з Законом РФ Збройні Сили – це мільйон осіб, а сухопутні війська – 400 тисяч», - повідомляє він. Водночас протягом 2018-2019 років президент Росії у пріоритет поставив Росгвардію, її формування та укомплектування: зараз вона налічує 400 тисяч військових. Зокрема, вона поповнилася завдяки великій кількості контрактників і зараз є домінантною у військовому плані.

Росгвардії згідно з указом Путіна тепер підпорядковуються і Збройні сили Російської Федерації. «Тому процент комплектування контрактниками на сьогодні дуже низький, набагато нижчий, ніж у нас», - пояснює військовий експерт. Він також повідомляє, що Москва щоразу збільшує призов, вже навіть кримчани відбувають військову службу на всій території держави.

Водночас Державна Дума РФ видала указ про те, що й строковиків можна скеровувати в Сирію, а зараз до цього ж агітує і Білорусь. Жданов зазначає, що неспроможність строковиків вистояти в Сирії – усім зрозумілий факт. У сфері явки до військкомату Росія теж має більше проблем, аніж Україна. Експерт зазначає, що керівництво РФ зараз запроваджує високі штрафи та посилює відповідальність за ухилення від служби.

Нагадуємо, Жданов розповів, як перевірка російської армії призвела до падіння рубля.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Жданов поставив невтішний діагноз українській військовій системі.