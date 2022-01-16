Про смерть артиста на своїй сторінці в Фейсбук повідомив його батько Олексій Рудаков. Напередодні він поділився схвильованим постом, в якому написав, що його син опинився в реанімації у важкому стані.
Як розповів Олексій, У Івана почалися серйозні ускладнення після перенесеного ще влітку коронавірусу. У актора були проблеми з серцем і легенями, його стан оцінювався як вкрай важкий. Відомо, що Рудаков був без свідомості і перебував на ШВЛ.
Батько і мати актора закликали молитися за нього, однак, вже ввечері 16 січня стало відомо, що їхнього сина не стало.
"Дива не сталося. Нашого Ванечки, нашого улюбленого синочка більше немає! І ми не знаємо, як далі з цим жити! Помоліться, хто в силах за упокій його душі", - написав розбитий горем Олексій.
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Іван Рудаков почав зніматися в кіно ще в 2005 році. Він полюбився глядачам завдяки ролі байкера в серіалі "Кухня", після чого також отримав головні ролі в серіалах "Медіум" і "Ланцет", і обзавівся численними фанатами.
У мережі висловлюють свої співчуття у зв'язку з кончиною актора.
"Як це жахливо несправедливо...... Мої співчуття", "яка біда... Молюся, і так гірко, що тепер за упокій. Співчуваю всім серцем", "неможливо повірити", "Горе яке, сльози душать... немає слів... жах жах жах", "Господи, Спочивай з миром. Царство Небесне!",- пишуть люди.
Нагадаємо, пішов з життя співак і автор найвідомішого хіта про кохання.
Як повідомляла Politeka, обірвалося життя знаменитого актора, сім'я розчавлена горем.
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